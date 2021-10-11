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Мостовой поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
Спорт
Мостовой поделился ожиданиями от матча отбора ЧМ-2022 Словения — Россия
instagram.com  /  @aleksandr_mostovoi_10

Марибор, 11 октября. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче национальной команды со Словенией в квалификации ЧМ-2022.

Восьмой матч в рамках отборочного турнира к ЧМ в Катаре проведет сборная России 11 октября. Подопечные Валерия Карпина сыграют со Словенией в Мариборе. В преддверии матча чемпион Европы 1990 года среди молодежных сборных Александр Мостовой заявил, что национальную команду, которая показала невыразительную игру в предыдущем поединке со Словакией, ждет непростая встреча. Слова бывшего полузащитника испанской «Сельты» приводит «ВсеПроСпорт».

«От игры в Мариборе я жду добытых очков от российской сборной, но с таким отношением рассчитываю только на ничью, что можно будет считать положительным итогом. Моя ставка — ничья», — отметил экс-игрок сборной России.

Матч квалификации ЧМ-2022 в Мариборе начнется в 21:45 по московскому времени. В прямом эфире игру соперников по группе H покажет телеканал «Россия 1».

Ранее форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси забил 80-й мяч за сборную Аргентины по футболу. Именитый нападающий поразил ворота Парагвая в матче квалификации ЧМ-2022.

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футбол россия спорт мостовой словения
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