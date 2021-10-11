Звезда «Склифосовского» Максим Аверин высказался о слухах про его роман с Анной Якуниной

Москва, 11 октября. Звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин рассказал, какие отношения связывают его с коллегой про проекту Анной Якуниной. Актер прокомментировал слухи о романе с артисткой.

Поклонники давно подозревают, что между звездами «Склифосовского» не просто рабочие отношения. На самом деле актеры дружат уже 25 лет, поэтому говорят друг о друге с теплотой.

«Это женщина, ради которой я хочу совершать поступки», — признался Аверин в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Артисту нравится в Якуниной, что она не боится быть смешной в кадре, чем отличается от многих. По словам актера, он считал страшной трагедией уход коллеги в «Ленком». При этом он понимал, что каждому артисту нужен режиссер, иначе можно «свернуть не туда». Для актрисы таким человеком стал Марк Захаров, добавил Аверин.

Как отметила Якунина, никто не знает ее как артистку лучше, чем Аверин. При этом актриса утверждает, что они с коллегой далеко не ангелы.

«Он мне порой говорит: «Я утром тебя так ненавидел, а вечером посмотрел и понял, что люблю»», — поделилась актриса.

Анна Якунина рассказала на «Судьбе человека» и о некоторых личных переживаниях. Например, она вспомнила, какой катастрофой стал для нее разрыв с первым мужем Марии Ароновой.