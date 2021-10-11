Вашингтон, 11 октября. Страны коллективного Запада переживают энергетический кризис на фоне повальной «маниакальной одержимости» «зеленой» энергетикой, пишет Wall Street Journal. По мнению аналитика Джоша Митчелла, цена погони за углеродной нейтральностью — полная передача глобальной инициативы в руки президента России Владимира Путина.

Митчелл подверг решительной критике неосмотрительность Белого дома и лично президента Джо Байдена, который, несмотря на скачок цены на энергоресурсы, продолжает настаивать на прежнем «зеленом» курсе. Цена такого подхода — тотальная потеря влияния и глобальной инициативы и добровольная ее передача лично в руки Путина. Если команда Байдена продолжит идти по тому же пути, уже совсем скоро все, что останется Вашингтону — глотать пыль за Москвой, сокрушается американский эксперт.

«Производство электроэнергии — источник стратегической силы Америки, которую она рискует променять на климатические мечты. Маниакальная одержимость администрации Байдена нереальными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности нанесут серьезный вред экономике и интересам США в мире», — негодует Митчелл.

Цены на «голубое топливо» на Западе продолжают переживать скачки на фоне необходимости быстрого перехода к углеводородам из-за несостоятельности возобновляемой энергетики. Россия неоднократно заверяла в готовности помочь Евросоюзу с поставками, в глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал необходимость поддержки Москвы во время кризиса. Также, пишет НСН, в самом Старом Свете растет напряженность из-за диалога Брюсселя и Москвы: президент Сербии Александр Вучич открыто обвинил еврочиновников в создании кризисной обстановки на континенте.