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WSJ: глобальная инициатива перешла в руки Путина из-за энергетического кризиса на Западе

  /   Обновлено: 11 октября 2021 11:55
Экономика
WSJ: глобальная инициатива перешла в руки Путина из-за энергетического кризиса на Западе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 11 октября. Страны коллективного Запада переживают энергетический кризис на фоне повальной «маниакальной одержимости» «зеленой» энергетикой, пишет Wall Street Journal. По мнению аналитика Джоша Митчелла, цена погони за углеродной нейтральностью — полная передача глобальной инициативы в руки президента России Владимира Путина.

Митчелл подверг решительной критике неосмотрительность Белого дома и лично президента Джо Байдена, который, несмотря на скачок цены на энергоресурсы, продолжает настаивать на прежнем «зеленом» курсе. Цена такого подхода — тотальная потеря влияния и глобальной инициативы и добровольная ее передача лично в руки Путина. Если команда Байдена продолжит идти по тому же пути, уже совсем скоро все, что останется Вашингтону — глотать пыль за Москвой, сокрушается американский эксперт.

«Производство электроэнергии — источник стратегической силы Америки, которую она рискует променять на климатические мечты. Маниакальная одержимость администрации Байдена нереальными климатическими целями в ущерб энергетической безопасности нанесут серьезный вред экономике и интересам США в мире», — негодует Митчелл.

Цены на «голубое топливо» на Западе продолжают переживать скачки на фоне необходимости быстрого перехода к углеводородам из-за несостоятельности возобновляемой энергетики. Россия неоднократно заверяла в готовности помочь Евросоюзу с поставками, в глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал необходимость поддержки Москвы во время кризиса. Также, пишет НСН, в самом Старом Свете растет напряженность из-за диалога Брюсселя и Москвы: президент Сербии Александр Вучич открыто обвинил еврочиновников в создании кризисной обстановки на континенте.

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Все новости / Экономика / WSJ: глобальная инициатива перешла в руки Путина из-за энергетического кризиса на Западе
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