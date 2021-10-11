Минтруд РФ разработал единый перечень стимулирующих выплат для медиков

Москва, 11 октября. Единый перечень стимулирующих выплат для медиков появился в России. Документ подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ, он будет использоваться в пилотном проекте по созданию отраслевой системы оплаты труда.

Инициатива предполагает, что надбавка за работу в выездных бригадах скорой помощи составит 60% от должностного оклада. За работу в сельской местности медикам будут доплачивать по 25%. Надбавки также предусмотрены за работу в госпиталях ветеранов войн и домах ребенка — по 20% от оклада. Еще 15% врачи могут получить за наставничество.

Минтруд и Минздрав России ранее представили на общественное обсуждение проект параметров отраслевой системы оплаты труда медработников. Пилотный проект начнется в декабре 2021 года в семи регионах — Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Якутии и Севастополе. Эксперимент продлится до конца марта следующего года.

Президент России Владимир Путин в конце сентября поручил чиновникам усовершенствовать систему оплаты труда педагогов. Отчет о выполнении поручения главы государства должны представить до 1 декабря.