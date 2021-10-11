Европейская комиссия поставит три патрульных катера Береговой охране Ливии

Триполи, 11 октября. Европейская комиссия (ЕК) намерена передать ливийской береговой охране новые патрульные катера класса «Р150», несмотря на продолжающиеся преступления против мигрантов в центрах содержания под стражей. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Запланированная доставка осуществляется в свете недавнего доклада ООН, в котором эксперты рассказали о бесчеловечных условиях в учреждениях, где находятся беженцы. Их подвергают пыткам, избиению и лишают пищи.

Представители ЕК подтвердили, что катера необходимы для перехвата людей в море и их возвращения в Ливию. Ранее организация уже поставила три лодки, закупленные на денежные средства Евросоюза.

«Точная дата передачи судов Береговой охраны Ливии станет известна позднее», — сказал он.

Заявление ЕК последовало за докладом Совета ООН по правам человека, в котором приводится перечень нарушений в центрах содержания под стражей. Этот список можно приравнять к преступлениям против человечности.

«Есть основания полагать, что акты убийств, пыток и изнасилований в отношении мигрантов являются частью систематических и широкомасштабных нападений, направленных против этого населения. Необходимо дальнейшее расследование, чтобы установить роль всех тех, кто прямо или косвенно причастен к этим инцидентам», — говорится в документе.

После публикации расследования Европейская комиссия стала отрицать причастность к перехвату беженцев и дальнейшему перемещению в центры содержания под стражей.

«Основная цель поддержки — внести вклад в спасение жизней», — сказал представитель ЕК.

По оценкам Международной организации по миграции, в настоящее время в центрах содержится около 10 тысяч человек. На днях в Триполи произошла попытка побега мигрантов из учреждения. В результате стрельбы ливийские силовики убили шесть задержанных.

«Наши сотрудники, ставшие свидетелями инцидента, описывают раненых беженцев в луже крови, лежащих на земле. Мы опустошены этой трагической гибелью людей», — говорится в заявлении МОМ.

Ранее сотни африканцев сбежали из центра содержания мигрантов в столичном районе Гут аш-Шааль. Ливийские силовики применили огнестрельное оружие.