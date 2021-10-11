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Чешский избирком утвердил результаты выборов в парламент
Политика
Чешский избирком утвердил результаты выборов в парламент
pixabay.com

Прага, 11 октября. Государственная избирательная комиссия Чехии утвердила результаты парламентских выборов. Никаких проблем в подсчете голосов не обнаружено.

Выборы в нижнюю палату парламента прошли с 8 по 9 октября. По данным избиркома, в течение десяти дней, начиная с 13 октября, в Высшем административном суде могут быть обжалованы результаты голосования.

Победу одержала коалиция «Вместе», в которую входят Христианско-демократическое движение, движение ТОР 09 и Гражданская демократическая партия. Объединение получило более 27% голосов и получило 71 мандат. Второе место заняло центристское движение ANO премьер-министра страны Андрея Бабиша. На третьей строчке стоит коалиция из движения «Старосты и независимые» и Пиратской партии.

Президент Чехии Милош Земан был госпитализирован после выборов. О его состоянии пока ничего не сообщается.

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