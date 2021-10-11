Климкин: Зеленский окажется «на шпагате» во время встречи с Путиным

Киев, 11 октября. Возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского с его коллегой из России Владимиром Путиным может поставить украинского лидера «на шпагат», заявил бывший глава МИД страны Павел Климкин.

По словам украинского дипломата, позиция Российской Федерации сейчас очень сильна из-за рекордного повышения мировых цен на голубое топливо. Владимир Путин прекрасно это осознает, поэтому Зеленскому будет трудно вести с ним переговоры.

«Но такая встреча действительно будет очень сложной для Зеленского и поставит его на шпагат, поскольку значительная часть украинского общества по определению воспримет это как предательство», — сообщил Климкин в интервью журналистам «Обозревателя».

Как стало известно ранее, бывший глава МИД Украины выступил за продолжение сотрудничества Киева с западными партнерами в вопросе борьбы с Россией. Позже Климкин заявил, что с Москвой возможен только гибридный мир, пишет НСН.