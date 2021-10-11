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Глава МВД Сербии Вулин: поставки российского оружия сделают сильнее сербскую армию и полицию

  /   Обновлено: 11 октября 2021 11:44
Армия
Глава МВД Сербии Вулин: поставки российского оружия сделают сильнее сербскую армию и полицию
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Белград, 11 октября. Армия и полиция Сербии в ближайшее время получат новейшее вооружение и современную технику из России. Об этом заявил глава сербского министерства внутренних дел Александр Вулин.

По его словам, поставки вооружения будут осуществляться в рамках соглашений и контрактов с Россией, которые были подписаны ранее. Министр выразил уверенность, что поставки российского вооружения сделают сербскую армию и полицию намного сильнее, передает РИА Новости.

«Знаете и сами, об этом не можем говорить, до тех пор, пока это не произойдет. Но совершенно точно, что армия и полиция закупят самые современные технологии, среди прочего и производства РФ», — заявил Вулин.

Стоит отметить, что Сербия является крупнейшим европейским импортером российского вооружения. В течение нескольких последних лет Москва передала Белграду 30 модернизированных танков Т-72МС и 30 бронемашин БРДМ-2. Кроме того, сербская сторона приобрела у России семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также шесть истребителей МиГ-29. Также Белград получил батарею ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1». Президент Сербии Александр Вучич отметил, что страна хотела бы иметь российские зенитные ракетные комплексы С-400, однако в настоящее время Белград не может себе этого позволить.

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует закупить у Москвы вторую партию комплексов С-400 «Триумф». Турецкий лидер подчеркнул, что стране не пришлось бы покупать подобное вооружение у России, если бы США продали ей комплексы Patriot, передает «Утро.ру».

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