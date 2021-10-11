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«Аэрофлот» и S7 организовали эвакуационные рейсы из Марокко
Весь мир
«Аэрофлот» и S7 организовали эвакуационные рейсы из Марокко
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Рабат, 11 октября. Компании «Аэрофлот» и S7 организовали эвакуационные рейсы из Марокко в Россию. Об этом сообщили в посольстве РФ в королевстве.

Помимо граждан страны, услугами самолетов могут воспользоваться и студенты, обучающиеся в вузах Российской Федерации.

«В связи с приостановкой прямых рейсов между Марокко и Россией авиакомпании организуют эвакуационные рейсы из Касабланки по следующему расписанию: "Аэрофлот" 9 и 16 октября; S7 — 10, 17, 24, 31 октября и 7 ноября», — говорится в сообщении.

В посольстве уточнили, что проезд до аэропорта граждане РФ и студенты из Марокко организуют самостоятельно. По вопросам приобретения билетов, а также подтверждения действия уже купленных билетов просьба обращаться непосредственно в авиакомпании.

Правительство Марокко приостановило полеты с Россией 5 октября. Причиной такого решения стало увеличение числа случаев заболевания коронавирусом в РФ.

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россия эвакуация марокко
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