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Михаил Боярский сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены
Шоу-бизнес
Михаил Боярский сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены
politexpert.net  /  Людмила Русланова

Москва, 11 октября. Актер театра и кино Михаил Боярский признался, что сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и супруги. В будущем он планирует ревакцинироваться.

Артист готовится к повторному введению препарата от коронавируса нового типа. В первую очередь он сделает прививку от гриппа, а затем будет думать о ревакцинации. Боярский указал, что совсем недавно он переболел коронавирусом, поэтому повторно вводить лекарство ему еще рано.

«Я сделал прививку под влиянием сына и жены. Сначала прививку сделал сын, а потом уже рекомендовал родителям, и мы с Ларисой тоже вакцинировались», — сказал народный артист РСФСР в интервью РИА Новости.

Михаил Боярский заразился коронавирусом в середине июля. Артист переболел в легкой форме, поскольку сделал прививку.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса болеют коронавирусом. Сейчас в больницах находятся актер Валерий Гаркалин и телеведущая Лариса Гузеева.

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Все новости / Шоу-бизнес / Михаил Боярский сделал прививку от коронавируса под влиянием сына и жены
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