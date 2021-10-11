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Пол Маккартни обвинил Джона Леннона в распаде The Beatles
Общество
Пол Маккартни обвинил Джона Леннона в распаде The Beatles
instagram.com  /  @PaulMcCartney

Лондон, 11 октября. Британский музыкант Пол Маккартни опроверг сообщение, что он стал инициатором распада популярной группы The Beatles. Он раскрыл подробности развала коллектива, обвинив в этом Джона Леннона.

Мнение общественности, что именно Маккартни стал инициатором распада The Beatles, оказалось неверным. По словам музыканта, именно Леннон после одной из ссор музыкантов решил, что команда не сможет разрешить внутренние разногласия.

«Не я начал этот развал. Это был наш Джонни», — подчеркнул в интервью радиостанции BBC Radio 4 Маккартни, добавив, что сам хотел продолжить работать в составе The Beatles.

По воспоминаниям 79-летнего певца, Леннон однажды зашел в комнату и сообщил о своем уходе из группы. Маккартни указал, что тогда солист был занят своей новой жизнью с художницей Йоко Оно, пишет «Культуромания».

Летом вышел документальный сериал McCartney 3, 2, 1. Картина рассказывает о творчестве Пола Маккартни и хитах «ливерпульской четверки».

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маккартни леннон the beatles
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