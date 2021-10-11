Глава «Работы.ру» Вадим Шаповалов описал профессии будущего

Москва, 11 октября. Специальности из сферы информационных технологий или областей, связанных с этикой использования искусственного интеллекта, останутся актуальными в будущем. Таким мнением поделился исполнительный директор сервиса «Работа.ру» Вадим Шаповалов.

Эксперт назвал среди профессий будущего руководителей цифровой трансформации, а также специалистов по альтернативным видам энергии. По мнению главы сервиса по поиску работы, новые специальности будут появляться на стыке разных отраслей.

«Понятие профессии трансформируется, и на смену привычной специальности приходит портфель компетенций специалиста, с помощью которого он может подключаться к выполнению разных работ, а также проектной деятельности», — отметил Шаповалов в беседе с «Лентой.ру».

Как полагает исполнительный директор «Работы.ру», люди не исчезнут с рынка труда, несмотря на появление специальностей из области роботизации и автоматизации. Современные работники смогут вписаться в мир будущего, если повысят квалификацию и адаптируются к новым условиям, добавил глава сервиса.

Ранее ФАН опубликовал большой материал о научных профессиях. Из текста можно узнать об основных направлениях, а также преимуществах и недостатках подобных специальностей.