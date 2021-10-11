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Президент России поприветствовал участников заседания Движения неприсоединения
Политика
Президент России поприветствовал участников заседания Движения неприсоединения
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 октября. Потенциал Движения неприсоединения востребован на фоне турбулентной обстановки в мире. Об этом сказал президент России Владимир Путин.

Глава государства направил приветствие участникам юбилейного заседания, приуроченного к 60-летию организации. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Владимир Путин отметил, что Движение неприсоединения отстаивает принципы равенства стран и уважения их суверенитета. Организация также поддерживает конструктивный диалог между государствами в соответствии с уставом ООН.

«Важно, что эта авторитетная и представительная структура активно занимается урегулированием кризисных ситуаций, вносит существенный вклад в коллективные усилия по построению более демократичного и стабильного миропорядка, по упрочению доверия и взаимопонимания между членами мирового сообщества», — написал президент.

Движение неприсоединения появилось во время холодной войны. В него входят страны, которые не намерены вступать в блок НАТО.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров участвует в заседании. Оно проходит 11 октября.

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путин заседание Движение неприсоединения
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