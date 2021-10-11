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Боррель заявил о нужде Евросоюза в поставках российского газа

  /   Обновлено: 11 октября 2021 11:26
Экономика
Боррель заявил о нужде Евросоюза в поставках российского газа
Global Look Press  /  Thomas Koehler/photothek.net / www.imago-images.de

Брюссель, 11 октября. Евросоюзу, вероятно, потребуется больше российского газа, чем было оговорено. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью El Paris.

Так он ответил на вопрос издания по поводу сложившейся в Европе ситуации вокруг цен на газ и намерения Москвы запустить «Северный поток — 2». По мнению евродипломата, российская сторона использует газопровод в своих целях, однако Брюссель по-прежнему зависит от поставок голубого топлива из РФ.

Боррель также рассказал, что власти Испании предложили, чтобы переговоры по газу вел Брюссель, а не каждая страна ЕС по отдельности. Помимо этого, дипломат надеется, что в ЕС задумаются об изменении системы ценообразования на рынке электроэнергии.

На прошлой неделе стоимость газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров. Однако вскоре котировки отыграли рост и вернулись к уровню в 1000 долларов. Еще в августе стоимость газа на европейском рынке составляла около 500 долларов.

«Газпром», в свою очередь, полностью выполняет свои обязательства по контрактам с европейскими покупателями. Однако президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе не исключил возможность увеличения предложения по газу на бирже.

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