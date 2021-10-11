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Татьяна Васильева пожаловалась на клопов и тараканов в квартире
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева пожаловалась на клопов и тараканов в квартире
Prt Scr youtube.com  /  Документальное кино на Первом

Москва, 11 октября. Известная российская актриса Татьяна Васильева живет с тараканами и клопами. Она ведет активную борьбу с насекомыми, но пока не нашла способа победить их.

Васильева живет в квартире на втором этаже в доме, расположенном на берегу Москвы-реки. Жилье не считается элитным. Артистка пожаловалась, что столкнулась с насекомыми, которые вскоре начали ее кусать.

Она обратилась к специалистам за помощью. За 38 тысяч рублей артистке обработали жилье паром, но уже на следующий день в квартире вновь появились незваные «гости».

«На следующее утро включаю свет, из-под раковины тьма всего вот этого выползло, мне до сих пор плохо», — сказала знаменитость в эфире программы «Звезды сошлись».

Васильева обратилась к «ответственному по подъезду». Мужчина предположил, что клопы и тараканы появились из-за капитального ремонта в доме. По его словам, насекомые попали в квартиру из подвала, где давно не было ремонта.

Татьяна Васильева ранее рассказала о причине ссоры с юмористом Ефимом Шифриным. По ее словам, конфликт появился из-за того, что актер отправился на гастроли совместного проекта без нее.

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Все новости / Шоу-бизнес / Татьяна Васильева пожаловалась на клопов и тараканов в квартире
васильева квартира насекомые
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