Татьяна Васильева пожаловалась на клопов и тараканов в квартире

Москва, 11 октября. Известная российская актриса Татьяна Васильева живет с тараканами и клопами. Она ведет активную борьбу с насекомыми, но пока не нашла способа победить их.

Васильева живет в квартире на втором этаже в доме, расположенном на берегу Москвы-реки. Жилье не считается элитным. Артистка пожаловалась, что столкнулась с насекомыми, которые вскоре начали ее кусать.

Она обратилась к специалистам за помощью. За 38 тысяч рублей артистке обработали жилье паром, но уже на следующий день в квартире вновь появились незваные «гости».

«На следующее утро включаю свет, из-под раковины тьма всего вот этого выползло, мне до сих пор плохо», — сказала знаменитость в эфире программы «Звезды сошлись».

Васильева обратилась к «ответственному по подъезду». Мужчина предположил, что клопы и тараканы появились из-за капитального ремонта в доме. По его словам, насекомые попали в квартиру из подвала, где давно не было ремонта.

Татьяна Васильева ранее рассказала о причине ссоры с юмористом Ефимом Шифриным. По ее словам, конфликт появился из-за того, что актер отправился на гастроли совместного проекта без нее.