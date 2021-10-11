Порошенко обвинил Зеленского в организации штурма его дома

Киев, 11 октября. Украинский президент Владимир Зеленский причастен к организации митинга возле дома бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом экс-президент написал в своем Telegram-канале.

Порошенко выразил сожаление, что действующий лидер встал на рельсы «антимайдана» за два с половиной года. Именно Зеленский отдал команду штурмовать дом бывшего президента.

«Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления», — написал Порошенко.

Бывший президент подчеркнул, что его команда намерена потребовать от Зеленского ответа за такую деятельность.