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Порошенко обвинил Зеленского в организации штурма его дома
Политика
Порошенко обвинил Зеленского в организации штурма его дома
president.gov.ua  /  Адміністрація Президента України

Киев, 11 октября. Украинский президент Владимир Зеленский причастен к организации митинга возле дома бывшего главы государства Петра Порошенко. Об этом экс-президент написал в своем Telegram-канале.

Порошенко выразил сожаление, что действующий лидер встал на рельсы «антимайдана» за два с половиной года. Именно Зеленский отдал команду штурмовать дом бывшего президента.

«Зачем он это сделал? А для того, чтобы скрыть собственные преступления», — написал Порошенко.

Бывший президент подчеркнул, что его команда намерена потребовать от Зеленского ответа за такую деятельность.

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