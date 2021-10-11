Варшава, 11 октября. Украинские гастарбайтеры изобрели новый способ легкого заработка в Европе, однако он представляет серьезную экономическую угрозу для Польши. Американское агентство Bloomberg раскрыло детали «предательской» схемы заробитчан.

Польша превратилась в перевалочный пункт для украинцев на пути «из панства в бюргерство», цитируют журналисты главу варшавского кадрового агентства Кшиштофа Инглота. Польша продолжает выдавать большое количество видов на жительство украинцам, но теперь потенциальная новая рабочая сила обратила свои взоры на Запад — в Германию и иногда страны Скандинавии. Украинцы едва ли принимают такое решение самостоятельно: по словам Инглота, сами поляки предпочитают переезжать на заработки в ФРГ и Норвегию, где зарплаты существенно выше, а дефицит рабочей силы такой же острый.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши», — приводит Bloomberg слова польского эксперта по подбору персонала.

Разница в уровне зарплат между Германией и Польшей сопоставима с перепадом в уровне доходов между той же Польшей и Украиной. Средняя заработная плата на подконтрольных Киеву территориях составляет около 500 долларов США, в то время как под Варшавой заробитчанин может рассчитывать уже на $1500 за ту же работу. Трехкратна разница в зарплатах и между странами Евросоюза: средний уровень заработной платы в Германии находится в районе $5000 в месяц.

Экономическая ситуация на самой Украине продолжает ухудшаться. По информации корреспондента Федерального агентства новостей, в ближайшем будущем на подконтрольных Киеву территориях ожидается кратный рост цен на хлеб, масло и сахар. Также, по информации НСН, официальный Киев отказался от предложения России о поставках газа по фиксированной ставке.