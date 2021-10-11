Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 октября 12:30
12:28
Происшествия
Убивший одноклассника махачкалинский школьник хотел «напугать» оппонента ножом
12:27
Общество
Центр Чумакова проведет испытания вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет
12:27
Политика
Депутат Подсевалов может занять пост главы администрации Судака
12:25
Экономика
Нефть Brent побила трехлетний ценовой рекорд
12:24
Общество
Топ-7 стран для свободного посещения в 2021 году, где осенью жарко и можно купаться
12:23
Весь мир
Война микросхем: почему США готовы до последнего защищать Тайвань
12:22
Происшествия
Еще восемь уголовных дел возбуждены по факту отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем
12:20
Технологии
Россиянам предложили выбрать населенные пункты для подключения 4G
12:16
Технологии
Маски дополненной реальности появились в мессенджере Viber в России
12:16
Общество
Индонезия пока не планирует открывать Бали для туристов из России
Все новости

Bloomberg: миграция украинских гастарбайтеров в Германию создает угрозу для Польши
Экономика
Bloomberg: миграция украинских гастарбайтеров в Германию создает угрозу для Польши
Федеральное агентство новостей

Варшава, 11 октября. Украинские гастарбайтеры изобрели новый способ легкого заработка в Европе, однако он представляет серьезную экономическую угрозу для Польши. Американское агентство Bloomberg раскрыло детали «предательской» схемы заробитчан.

Польша превратилась в перевалочный пункт для украинцев на пути «из панства в бюргерство», цитируют журналисты главу варшавского кадрового агентства Кшиштофа Инглота. Польша продолжает выдавать большое количество видов на жительство украинцам, но теперь потенциальная новая рабочая сила обратила свои взоры на Запад — в Германию и иногда страны Скандинавии. Украинцы едва ли принимают такое решение самостоятельно: по словам Инглота, сами поляки предпочитают переезжать на заработки в ФРГ и Норвегию, где зарплаты существенно выше, а дефицит рабочей силы такой же острый.

«Мы можем говорить о тысячах украинцев, официально проживающих в Польше, но работающих в Германии, где нехватка рабочей силы также болезненна. Это серьезная угроза для Польши», — приводит Bloomberg слова польского эксперта по подбору персонала.

Разница в уровне зарплат между Германией и Польшей сопоставима с перепадом в уровне доходов между той же Польшей и Украиной. Средняя заработная плата на подконтрольных Киеву территориях составляет около 500 долларов США, в то время как под Варшавой заробитчанин может рассчитывать уже на $1500 за ту же работу. Трехкратна разница в зарплатах и между странами Евросоюза: средний уровень заработной платы в Германии находится в районе $5000 в месяц.

Экономическая ситуация на самой Украине продолжает ухудшаться. По информации корреспондента Федерального агентства новостей, в ближайшем будущем на подконтрольных Киеву территориях ожидается кратный рост цен на хлеб, масло и сахар. Также, по информации НСН, официальный Киев отказался от предложения России о поставках газа по фиксированной ставке.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Bloomberg: миграция украинских гастарбайтеров в Германию создает угрозу для Польши
украина польша работа германия европа зарплаты гастарбайтеры заробитчане
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru