Отравление неустановленной жидкостью могло стать причиной смерти трех сахалинцев



Углегорск, 11 октября. Трое мужчин погибли от отравления неустановленным на данный момент веществом в Шахтерске Сахалинской области. Как стало известно ФАН, такую версию правоохранители выдвинули сразу после осмотра квартиры, где были обнаружены тела.

Трагедия произошла в ночь на 10 октября. В дежурную часть Углегорска поступило сообщение от местных жителей. Они заявили, что в одной из квартир на улице Интернациональная в поселке Шахтерск обнаружены тела трех мужчин. На место трагедии выехала оперативно-следственная группа.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Сахалинской области Олеся Вознюк.

Тела мужчин были направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

«Погибшие вели маргинальный образ жизни, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Дверь квартиры, где произошла трагедия, не закрывалась на замок. Тела обнаружили соседи. Они заподозрили что-то неладное из-за подозрительной тишины в жилище погибшего. В комнате мы нашли пятилитровую пластмассовую бутыль с синей жидкостью, которая была наполовину пуста. Ее направили на экспертизу. Но уже сейчас медики по специфическим признакам ставят предварительный диагноз смерти мужчин — отравление неизвестным веществом. Скорее всего, жидкость они купили в одном из магазинов, специализирующихся на продаже автомобильных запасных частей».

По словам собеседника издания, изъятая жидкость по запаху напоминала антифриз. Если виновный в совершении преступления будет установлен, то ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, соседи погибших от отравления алкоголем под Оренбургом рассказали подробности трагедии. Одна из местных жительниц сообщила, что на склад, где обнаружили некачественный алкоголь, часто приезжали покупатели.