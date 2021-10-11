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Глава МВД Сербии заявил об угрозе жизни президента Вучича
Политика
Глава МВД Сербии заявил об угрозе жизни президента Вучича
wikipedia.org  /  Leon E. Panetta / Public Domain

Белград, 11 октября. Деятельность наркобоссов Сербии может угрожать жизни президента республики Александра Вучича, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин в интервью журналистам.

По словам чиновника, местным правоохранителям удалось раскрыть опасную и большую группировку. По предварительной информации, она может быть причастна к совершению семи убийств.

Министр добавил, что некоторые руководители преступной организации подались в бега. Среди них главарь «кавачского наркоклана» из Черногории Радое Звицер.

«Поэтому безопасность президента Вучича под угрозой», — отметил Вулин.

Он объяснил, что совершать покушение на главу МВД нет смысла, поскольку его заменят через месяц или два. А если убить президента, то страна лишится личности, которая гарантирует политическую стабильность Сербии, передает РИА Новости.

Как стало известно ранее, Александр Вучич высоко оценил дружбу с Россией, а также отметил исключительность отношений двух стран. Он также выразил надежду на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным до конца года, пишет НСН.

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