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Певица Ева Польна рассказала, с кем хотела бы застрять в лифте
Шоу-бизнес
Певица Ева Польна рассказала, с кем хотела бы застрять в лифте
vk.com  /  Ева Польна и Гости из будущего

Москва, 11 октября. Популярная певица объяснила, почему избегает лифтов и с кем разделила бы сомнительное приключение между небом и землей.

Многократный лауреат музыкальной премии «Золотой граммофон» певица Ева Польна в эфире утреннего шоу «Русские перцы» на «Русском радио» поделилась необычной мечтой. Корреспондент «ФАН» поинтересовался у звезды поп-сцены, с кем из известных исполнителей она хотела бы застрять в лифте. Недолго думая Польна выбрала английского певца Стинга, добавив, что в ожидании ремонтной бригады, предложила бы ему спеть дуэтом один из самых популярных его хитов.

«Если уж застрять, то только со Стингом. А пока ждем освобождения, предложила бы спеть «Shape of my heart». Не вышла бы из лифта, пока не допоем», — озвучила своеобразную мечту певица.

Любопытно, что звезда старается не пользоваться лифтом, если это возможно. Польна признала, что предпочитает подниматься пешком по лестнице, если, конечно, речь идет не о небоскребе. В эксклюзивном комментарии ФАН Ева Польна рассказала, приходилось ли ей застревать в лифте, как вести себя в неприятной ситуации и удержаться от паники.

«Я стараюсь по возможности подниматься пешком, если это конечно не 50-й этаж и в здании есть удобные лестницы. Застревать в лифте мне приходилось и скажу, что это сомнительное приключение, какой бы красоты ни был этот лифт. Я сама не паникер и терпеть не могу паникеров. Поэтому всегда стараюсь смягчить стрессовую ситуацию. В таких случаях — главное отвлекаться и думать о важных или приятных делах, особенно если вы боитесь замкнутых пространств. Тут как раз пригодятся гаджеты с развлекательным ассортиментом», — порекомендовала лучшее лекарство от стресса певица.

Также звезда предостерегла от попыток выбраться из лифта или починить его самостоятельно. Что бы ни случилось, нужно сохранять терпение и дождаться сотрудников технических служб.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова устроила скандал на матче КХЛ из-за чрезмерного внимания папарацци.

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Все новости / Шоу-бизнес / Певица Ева Польна рассказала, с кем хотела бы застрять в лифте
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