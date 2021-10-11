В Магадане пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Магадан, 11 октября. Сотрудники МЧС вытащили 44-летнего магаданца из горящей квартиры в жилом доме. Мужчина не пострадал, сообщают в ГУ МЧС России по региону.

Местные жители обратились в экстренную службу 112. Они сообщили, что на Колымском шоссе в многоквартирном доме произошло возгорание.

На место ЧП прибыли пожарные. Они вывели 44-летнего мужчину из помещения на улицу. Спасатели успешно ликвидировали пламя. В результате происшествия сгорел матрац на площади 1 кв. м.

Несколько дней назад пятерых жителей Владивостока спасли во время пожара в многоэтажке, сообщало Федеральное агентство новостей. В результате ЧП пострадавших нет.