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19FortyFive: российская скоростная торпеда «Шквал» не оставляет шансов подлодкам ВМС США
Армия
19FortyFive: российская скоростная торпеда «Шквал» не оставляет шансов подлодкам ВМС США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 октября. Корабли и подлодки ВМС США не обладают средствами для противодействия российским скоростным торпедам «Шквал». К такому выводу пришли эксперты американского издания 19FortyFive.

Подводная ракета «Шквал» способна двигаться со скоростью более 370 километров в час. Американские аналитики отмечают, что российская торпеда является самой быстрой и смертоносной в мире. При этом подобного вооружения нет даже у Военно-морских сил США, передает «ПолитРоссия».

По словам экспертов, разработчикам российской торпеды удалось добиться необычайно высокой скорости благодаря трюку с суперкавитацией, который формирует вокруг снаряда газовый пузырь, существенно снижая сопротивление.

«Торпеда со скоростью 200 узлов — очень привлекательная возможность. По мере того, как военно-морская конкуренция обостряется как в Атлантическом, так и в Тихом океанах, мы можем увидеть, как все больше военно-морских сил будут внедрять суперкавитационные конструкции и соответствующим образом корректировать свою подводную тактику», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что американская атомная подводная лодка USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море. В результате инцидента силовая установка субмарины повреждений не получила. В настоящее время Пентагон ведет расследование данного происшествия. По мнению экспертов, американская подлодка могла столкнуться с нефтяной платформой или другим подводным промышленным объектом, передает «Утро.ру».

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