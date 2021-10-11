Фанат группы Reflex преследует Ирину Нельсон 20 лет

Москва, 11 октября. Солистка российской поп-группы Reflex Ирина Нельсон сообщила, что ее на протяжении 20 лет преследует один и тот же поклонник.

Артистка рассказала, что назойливый фанат следует за ней во все города, где у нее проходят концерты, и покупает самые дорогие билеты на ее выступления. Певица спросила у поклонника, не надоела ли ему так жить. На что мужчина сказал, что «сразу пропал», когда впервые услышал голос артистки.

«Каждое утро этот человек начинает с просмотра моих постов в Инстаграме, а когда выходят новые песни, заслушивает их до дыр. Говорит, что даже на работе, в детской реанимации, он одной рукой ставит капельницу, а другой вставляет наушник с новым синглом», — заявила поп-исполнительница в интервью kp.ru.

При этом Ирина Нельсон считает, что ей грех жаловаться на поклонников. Большинство из ценителей ее творчества — интеллигентные и состоятельные люди, которые ходят на ее выступления вместе с детьми.

Артистка удивила фанатов, рассказав о службе в армии. Певица поделилась с интернет-пользователями архивным снимком, на котором позирует в военной форме.