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МИД Польши выступил против создания супердержавы ЕС

  /   Обновлено: 11 октября 2021 11:03
Политика
МИД Польши выступил против создания супердержавы ЕС
pixabay.com

Варшава, 11 октября. Польша намерена отстаивать сохранение суверенитета стран Евросоюза, а не поддерживать создание супердержавы, заявил замглавы польского МИД Марчин Пшидач в эфире местного телеканала.

Польский дипломат напомнил, что европейская интеграция предусматривала формирование союза сильных и хорошо интегрированных, но в то же время суверенных государств.

«И мы будем решительно сражаться за то, чтобы это и дальше так осталось», — отметил Пшидач.

Заместитель министра добавил, что многие политики Европы стали критичнее воспринимать решения Брюсселя.

«Я думаю, что тренд признания всего, что представляют брюссельские власти, начинает изменяться», — констатировал дипломат.

Как стало известно ранее, МИД Польши пообещал соблюдать те законы Евросоюза, которые не противоречат Конституции республики. В ведомстве также рассказали о новом пакете санкций ЕС против Белоруссии, пишет НСН.

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