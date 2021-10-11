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Российский рынок акций установил новый рекорд
Экономика
Российский рынок акций установил новый рекорд
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 11 октября. Биржевые индексы российского фондового рынка обновили исторические максимумы, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи достиг 4272 пунктов, а долларовый РТС увеличился до 1878 единиц. Эти значения являются рекордными за все время наблюдений.

Рост российского рынка в основном обусловлен подорожанием нефти, так как большинство компаний работают в сырьевом секторе экономики. Котировки черного золота находятся на отметке выше 83 рублей за баррель Brent.

Помимо этого, дорожают и другие товары. Так, цены на алюминий достигли максимального значения с 2008 года. Стоимость металла составляет более 3000 долларов за тонну.

На этом фоне рубль сохраняет стабильность к доллару. Учитывая текущую динамику на валютном рынке, российская валюта имеет все шансы для дальнейшего укрепления.

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