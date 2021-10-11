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Apple оснастит новый iPhone SE 3 чипом A15 Bionic
Технологии
Apple оснастит новый iPhone SE 3 чипом A15 Bionic
facebook.com  /  Apple

Сан-Франциско, 11 октября. Новый бюджетный смартфон от американской компании Apple iPhone SE 3 выйдет на рынок весной 2022 года. Устройство получит чип A15 Bionic вместо версии A13, сообщают японские инсайдеры.

По данным источников, новый смартфон корпорации из Купертино сохранит прежний дизайн. Это означает, что iPhone SE выпустят с экраном HD диагональю 4,7 дюйма, а также с кнопкой Touch ID под дисплеем, которая использовалась в iPhone 6, 7 и 8.

Однако характеристики бюджетного смартфона все же улучшатся, поскольку новый чип позволит повысить производительность. Кроме того, устройство оснастят 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X60, пишет Macotakara. Стоимость iPhone SE 3 планируют сохранить на том же уровне, что и цена предыдущей модели.

Ранее глава Apple Тим Кук призвал к осознанному использованию смартфонов компании. Он хотел бы, чтобы пользователи «яблочной» техники делали с девайсами что-то полезное, а не бездумно потребляли контент.

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