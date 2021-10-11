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Замглавы МВД Украины Енин сообщил об участии ФБР в расследовании покушения на Шефира

  /   Обновлено: 11 октября 2021 10:51
Политика
Замглавы МВД Украины Енин сообщил об участии ФБР в расследовании покушения на Шефира
instagram.com  /  @shefir95

Киев, 11 октября. Расследование покушения на помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира будет проходить при участии специалистов из ФБР и британских спецслужб. Об этом сообщил замминистра внутренних дел республики Евгений Енин.

По словам киевского чиновника, Лондон и Вашингтон сами предложили помощь в проведении расследования. Енин заверил, что украинские органы примут эту помощь, но, по его словам, в стране хватает своих профессионалов экстра-класса, которые ничем не уступают западным дознавателям.

«Наши органы полиции, к счастью, имеют профессионалов экстра-класса, которые не то что никоим образом не уступают нашим западным коллегам, но и в определенных аспектах значительно более проактивны и продвинуты», — подчеркнул замглавы МВД Украины.

Енин выразил надежду, что результаты расследования будут «отвечать ожиданиям общества». Сам президент Украины Владимир Зеленский усомнился в том, что заказчики покушения когда-либо будут найдены. Как пишет НСН, нападение на советника главы государства и сооснователя «Квартала 95» может быть связано с переделом собственности.

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