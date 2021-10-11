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Передозировка фентанила стала основной причиной смерти подростков на юге Аризоны

  /   Обновлено: 11 октября 2021 11:55
Весь мир
Передозировка фентанила стала основной причиной смерти подростков на юге Аризоны
unsplash.com  /  James Yarema

Финикс, 11 октября. Губернатор Аризоны Даг Дьюси заявил, что в штате от передозировок фентанилом умирает больше подростков, чем в результате автоаварий и пандемии COVID-19. Республиканец обвинил в распространении наркотика слабый контроль границ федеральными властями CША.

Дьюси рассказал, что в округе Пима на южной границе Аризоны зафиксирован всплеск смертности от передозировок среди молодых людей не старше 19 лет. С начала года по этой причине умерло 140 местных жителей, в 2016 году погибли всего 16 человек. И это показывает, насколько доступен фентанил в штате.

«Это наша реальность. Передозировка заменила автомобильные аварии в качестве основной причины смерти людей в возрасте 19 лет и младше в округе Пима. Заместители шерифа округа отвечают на звонки, связанные с фентанилом, каждые 40 часов», — отметил губернатор.

Республиканец Дьюси, отвечая на вопросы журналистов, обвинил президента Джо Байдена в «пренебрежении границами», из-за чего так много наркотиков попало в США, и, в частности, в Аризону.

«Только в этом году в секторах Аризоны было изъято почти две тысячи фунтов фентанила (900 кг. — Прим. ред.) и более 13 тыс. фунтов метамфетамина (6 тонн. — Прим. ред.). Только подумайте о том, сколько наркотиков просачивается сквозь щели и попадает в кровь в наших сообществах. Это не фигура речи», — отметил он.

Бум фентанила

В США в последние годы в США наблюдается резкий рост передозировок фентанилом и другими синтетическими опиоидами. Изобретенный бельгийским ученым Полом Янсеном в 1960 году наркотик в 50 раз мощнее героина и его проще транспортировать. Главным производителем считается Китай. Ингредиенты отправляются из лабораторий в Мексику, где производится конечный продукт. Затем он проникает через границу в США и распространяется по всей стране, часто его добавляют к другим наркотикам. В 2020 году от передозировок умерли 88 тысяч американцев, и большая часть смертей приходятся именно на фентанил.

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сша наркотики фентанил
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