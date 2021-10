Передозировка фентанила стала основной причиной смерти подростков на юге Аризоны

Финикс, 11 октября. Губернатор Аризоны Даг Дьюси заявил, что в штате от передозировок фентанилом умирает больше подростков, чем в результате автоаварий и пандемии COVID-19. Республиканец обвинил в распространении наркотика слабый контроль границ федеральными властями CША.

Fentanyl now leading cause of death among teens in AZ border county https://t.co/rmNbOu5VYU