Пенсионерка из Петербурга делится воспоминаниями о блокаде в TikTok

Жительница Санкт-Петербурга Надежда Строгонова начала вести блог, когда ей исполнилось 100 лет. В этом ей помогли внуки. Всего за год на долгожительницу подписались более 65 тысяч человек.

В видеороликах Надежда Васильевна рассказывает о своей жизни, войне, болезнях, смерти близких. Во время оккупации женщина продолжала работать в школе и помогать ребятам.

«К этому времени уже я была дистрофиком третьей группы. У меня были цинготные раны на ногах. Я с трудом поднималась на четвереньках на третий этаж к себе домой. И часто оставалась ночевать в школе, потому что у меня не было сил вернуться», — вспоминает блокадница.

В те годы ученики буквально стали для женщины семьей. До сих пор бывшие воспитанники поддерживают связь с пенсионеркой, поздравляют с праздниками и преподносят подарки.

«Ученики сохранили мне жизнь. Я похоронила последнего члена своей семьи, сына, и сказала им, что осталась одна. Они мне помогали оформить весь процесс и хором воскликнули: «Как одна? А мы, что, не ваши дети?». И с этого дня это действительно мои дети. Они меня так и зовут — «Классная мама», — признается Надежда Васильевна.

Подписчиков социальной сети поразила сила духа долгожительницы, они просят выпускать больше роликов. По словам зрителей, пенсионерка выглядит значительно моложе своих лет и является примером для подражания.