Сенатор Ковитиди: «Вопрос по Крыму закрыт. Любые инсинуации на эту тему бесперспективны»

Вопроса о принадлежности Крыма для Кремля не существует, обсуждаться с Украиной он не будет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова внештатного советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут решением главы Российской Федерации».

«Нет. Для Кремля такого вопроса не существует», — заявил Песков РИА Новости, отвечая на вопрос, готов ли Кремль обсуждать эту тему с киевскими властями.

Заявление Арестовича уже осудили многие российские политики и эксперты. Член Совета Федерации, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в авторской колонке для ФАН пояснила, почему любые политические инсинуации на «крымскую» тему заведомо бесперспективны.

Вопрос по Крыму закрыт. Окончательно и бесповоротно. Колонка Ольги Ковитиди

Украинской власти, не выполняющей Минские соглашения и затянувшей братоубийственную гражданскую войну в Донбассе, необходимо срочно пересмотреть свою внутреннюю и внешнюю политику. Ситуация в стране на грани политического взрыва. Люди на Украине больше не доверяют власти. Энергетический, социальный, политический, экономический кризис достиг верхней точки. Неумелые попытки кабинета [президента Украины Владимира] Зеленского привлечь к решению украинских проблем Соединенные Штаты и ЕС в нынешних политических условиях, на мой взгляд, токсичны.

США интереснее собственная повестка, связанная с «посольским вопросом» (восстановлением работы американских консульств. — Прим. ФАН), с попытками реанимировать «ядерную сделку» с Ираном, с подготовкой очередного саммита государств — членов НАТО, на которой, полагаю, будет утверждена новая ожидаемо агрессивная стратегическая концепция Альянса.

Украина — лишь инструмент американской и европейской политики, и растворять в ее проблемах свою повестку коллективный Запад не будет. На этом фоне любые заявления по Крыму украинских политиков и их помощников — политически ничтожны.

Крым — неотъемлемая часть России, так решили жители полуострова на референдуме в 2014 году. Это решение полностью соответствует всем международным нормам. Так что вопрос по Крыму закрыт. Окончательно и бесповоротно. Любые политические инсинуации на эту тему заведомо бесперспективны.

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