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Министр финансов США Йеллен заявила о вероятности нового финансового кризиса
Экономика
Министр финансов США Йеллен заявила о вероятности нового финансового кризиса
Global Look Press  /  Kostis Ntantamis / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 11 октября. Новый финансовый кризис может произойти в США, если демократы и республиканцы не смогут согласовать увеличение потолка госдолга, заявила министр финансов страны Джанет Йеллен.

По ее словам, такая ситуация может привести к экономической катастрофе. Повышение лимита заимствований необходимо для обеспечения финансирования прошлых инициатив конгресса, указала министр. Если партиям не удастся согласовать повышение планки госдолга, то будет подорван статус ценных бумаг минфина и доллара как мировой резервной валюты, не исключила Йеллен.

Сенат поддержал увеличение лимита госдолга до 480 млрд долларов. Решение поддержали 50 сенаторов при 48 голосах против. Теперь свою позицию должны будут выразить члены Палаты представителей.

Сообщения о намерении американских властей повысить лимит госдолга на прошлой неделе дали новый импульс фондовому рынку. Среди прочих на этом фоне вырос и российский рынок акций.

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