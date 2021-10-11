Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 октября 12:28
12:27
Общество
Центр Чумакова проведет испытания вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет
12:27
Политика
Депутат Подсевалов может занять пост главы администрации Судака
12:25
Экономика
Нефть Brent побила трехлетний ценовой рекорд
12:24
Общество
Топ-7 стран для свободного посещения в 2021 году, где осенью жарко и можно купаться
12:23
Весь мир
Война микросхем: почему США готовы до последнего защищать Тайвань
12:22
Происшествия
Еще восемь уголовных дел возбуждены по факту отравления оренбуржцев суррогатным алкоголем
12:20
Технологии
Россиянам предложили выбрать населенные пункты для подключения 4G
12:16
Технологии
Маски дополненной реальности появились в мессенджере Viber в России
12:16
Общество
Индонезия пока не планирует открывать Бали для туристов из России
12:16
Весь мир
Европейская комиссия поставит три патрульных катера Береговой охране Ливии
Все новости

Эфир: Переживет ли российская индустрия красоты еще один локдаун
Общество
Эфир: Переживет ли российская индустрия красоты еще один локдаун
Невские Новости  / 

В понедельник, 11 октября, с 12:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг эксперта московского отделения «Опора России», основательницы международной сети салонов красоты Екатерины Сухотиной.

Пандемия с ее локдаунами и ограничениями нанесла серьезный урон сфере услуг. За пандемийный период индустрия красоты в России лишилась 40-50% объема выручки. Обанкротились около 30% игроков рынка. А часть специалистов ушла в тень, начав оказывать услуги на дому.

Как помогало государство в этот период салонам красоты?

Много ли людей занято в этом бизнесе?

Насколько выросли в цене услуги парикмахерских?

Переживет ли бьюти-сектор еще один локдаун?

Насколько охотно вакцинируется персонал салонов красоты?

В каких регионах России особенно хорошо развивается индустрия красоты?

Как правильно выбрать специалиста?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает Екатерина Сухотина.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Эфир: Переживет ли российская индустрия красоты еще один локдаун
парикмахер пандемия салоны красоты индустрия красоты сухотина
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru