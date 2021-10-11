Эфир: Переживет ли российская индустрия красоты еще один локдаун

В понедельник, 11 октября, с 12:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг эксперта московского отделения «Опора России», основательницы международной сети салонов красоты Екатерины Сухотиной.

Пандемия с ее локдаунами и ограничениями нанесла серьезный урон сфере услуг. За пандемийный период индустрия красоты в России лишилась 40-50% объема выручки. Обанкротились около 30% игроков рынка. А часть специалистов ушла в тень, начав оказывать услуги на дому.

Как помогало государство в этот период салонам красоты?

Много ли людей занято в этом бизнесе?

Насколько выросли в цене услуги парикмахерских?

Переживет ли бьюти-сектор еще один локдаун?

Насколько охотно вакцинируется персонал салонов красоты?

В каких регионах России особенно хорошо развивается индустрия красоты?

Как правильно выбрать специалиста?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает Екатерина Сухотина.