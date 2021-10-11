«Этот день в истории». Что произошло 11 октября, праздники, факты, люди

11 октября отмечается Международный день девочек. Сейчас в мире проживает 600 миллионов подростков женского пола. 19 декабря 2011 года Генассамблея ООН назначила торжественным днем 11 октября. Праздник призван обратить внимание на необходимость решения проблем, с которыми сталкиваются юные женщины во всем мире.

Сегодня также празднуется Всемирный день борьбы с ожирением. Рост числа людей с избыточным весом в последние годы стал серьезной угрозой для человечества. Зачастую ожирение — последствие нарушения здорового образа жизни, приводящее к дальнейшим осложнениям. Оно нередко сопровождается такими проблемами, как повышенное давление и сахарный диабет.

Самое время сделать глубокий вдох и отправиться на пробежку! Ведь сегодня, кроме всего прочего, отмечается День вдыхания осеннего воздуха. Осенняя свежесть не только приятна, но и полезна для легких. Редакция ФАН рекомендует в честь праздника почаще покидать душные помещения и выходить на улицу. Дышите полной грудью и будьте здоровы!