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Эфир: К чему может привести ожирение и как бороться с лишним весом

  /   Обновлено: 11 октября 2021 11:04
Общество
Эфир: К чему может привести ожирение и как бороться с лишним весом
pixabay.com  / 

В понедельник, 11 октября, с 11:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит прямой эфир, в ходе которого обсуждают проблему избыточного веса в России.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 650 млн взрослых и 120 млн детей во всем мире страдают ожирением. Ожирение — это не только эстетическая проблема и личный дискомфорт, но и одна из причин смертности. Каждый год из-за последствий избыточного веса умирают около 3 млн человек. И цифра эта год от года растет. По прогнозам ВОЗ, число страдающих ожирением к 2025 году приблизится к 2,5 млрд. И это только взрослое население — без учета детей.

Насколько остро стоит проблема ожирения в России?

Почему некоторые люди могут есть все, что угодно, и оставаться стройными?

Что такое правильно питание и во сколько оно обходится?

В каком возрасте можно заниматься спортом, а в каком — уже не стоит?

Помогают ли в борьбе с лишним весом разные новомодные БАДы: сжигатели жира, волшебные пилюли и так далее?

Насколько безопасно зашивание желудка и другие виды хирургического вмешательства? Кому они показаны?

Какие болезни провоцируют ожирение? Почему COVID убивает людей с избыточной массой?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечает соведущая телепрограммы «Естественный отбор», нутрициолог и спортивный диетолог Зинаида Руденко.

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