В украинских соцсетях осудили поведение Собчак после аварии

Украинские пользователи соцсетей оперативно отреагировали на смертельное ДТП на трассе между Сочи и Адлером, в котором участвовал автомобиль с Ксенией Собчак в качестве пассажирки. По последним данным, в аварии погиб один человек, еще одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Украинцев, пристально следящих за российской повесткой, так же как и многих россиян, поразило поведение журналистки после аварии. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Казалось бы, какое дело большинству украинцев до ДТП где-то в России, пусть даже и с участием телеведущей Ксении Собчак? Ведь со стороны кажется, что местные жители с головой погружены в собственные экономические проблемы, а также в политические перипетии с участием команды президента Владимира Зеленского. Но тем не менее громкое ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной осветили все основные украинские СМИ, а материалы о происшествии получили сотни откликов от пользователей соцсетей.

Напомним, автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП. Авария произошла вечером 9 октября: Mercedes S 500, в котором на пассажирском сиденье находилась журналистка, в ходе обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Polo. В «вольксе» находились три человека: одна женщина погибла на месте, по поводку второй сначала появилась информация, что она скончалась в медучреждении, но позже это сообщение опровергла сама Собчак, еще один человек находится в больнице.

Вскоре после аварии Собчак вызвала такси, которое доставило ее в аэропорт Адлера, и оттуда улетела в Москву. По прибытии в столицу она написала несколько комментариев в соцсетях.

«У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными, — написала Собчак. — <...> Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в «Зуме», и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда. У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже».

Позже Собчак выразила желание материально помочь родственникам погибших и пострадавших в ДТП с ее участием. Но все это не уберегло ее от многочисленных гневных и язвительных комментариев, которые оставляли под постами украинцы.

Пользователь из Киева Денис А. написал:

«Сколько раз я ездил в Сочи за рулем, столько раз поражался этим местным неумным людям на «меринах» и «бэхах», да и на всяких «ведрах» тоже. Они так ломятся по дороге, будто перед поездкой крупно застраховались и, если что, их семья не пропадет. На российском юге количество неадекватных автолюбителей реально превышает среднее по стране раз в 50».

Василина М. из Тернополя написала в соцсети:

«У Собчак сегодня обследование, но об ушибах внутренних органов ей уже было известно? А если известно, кто может позволить себе перелет после таких травм? Если бы все было так, как написано в ее посте, то никто не пустил бы Собчак в самолет!»

«Я дома, в темноте и сбежала с места преступления. Молодец», — прокомментировал поведение телеведущей Арам Б.

«А разве кому-то разрешено место смертельного ДТП срочно покидать? Да при этом еще и улетать в другой город? Видимо, госпоже Собчак это все почему-то можно. Вот и еще одна маска слетела…», — написала одесситка Полина Ц.

Им вторит житель Днепра (бывший Днепропетровск) Замир:

«Машина не моя, водитель не мой и, конечно же, я сама никого не подгоняла». В таких ситуациях нормальные люди в Москву не улетают! А Собчак еще принялась манипулировать упоминанием сына — якобы сильно по нему соскучилась. Она должна была в любом случае остаться на месте, дать все свидетельские показания полиции и ГИБДД. В любой цивилизованной стране так происходит с любым нормальным человеком. Но у Ксении Собчак в России, похоже, слишком много привилегий».

Пользователь с ником Додо Пашлиашвили написал:

«Да-да, конечно, «их там не было и они вообще ни при чем». А холопы — их все равно много, не смогли помереть от коронавируса вовремя. Их не жаль».

Дополнительно разжег гнев пользователей пост Ксении Собчак в соцсетях, который появился на следующий день после аварии. В нем она рекламировала бренд одежды, а заодно философски рассуждала о счастье, написав три собственных «рецепта».

«А выезжать на встречку и убегать после аварии — это входит в правила, как «быть счастливой»?» — спросила у Собчак Ангелина М.

«Рекламный гонорар отрабатывать нужно, это понятно. Но постить это в момент, когда ночью автомобиль, в котором ты ехала, убил человека? Кощунство это, Ксения Анатольевна», — заметил К. Бондарь.

Пользователь с ником Марксист-Енгельсист ехидно посоветовал:

«Ксюша, садись лучше в «жигули» вместо Mercedes — и в случае ДТП тебя больше не будет мучить совесть».

А житель Днепра Денис Нечипоренко предложил другим пользователям:

«Люди, кому наплевать на Собчак, ставьте мне лайк».

Напомним, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Прокуратура Краснодарского края сообщила, что водитель Mercedes 500, который вез Ксению Собчак, полностью признал вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.