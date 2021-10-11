Политолог Карасев оценил возможность закрытия представительства России при НАТО

Если Россия свернет свое дипломатическое представительство при НАТО, то ничего страшного не произойдет. Североатлантический альянс не желает сотрудничать с Москвой, считают опрошенные ФАН политологи, журналисты и аналитики.

Сокращение дипмиссии

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщила, что Москва согласовывает ответные меры в межведомственном формате. По данным издания, окончательное решение затронет военную миссию связи Североатлантического альянса в российской столице, которая функционирует под эгидой посольства Бельгии.

«Сотрудничество по военной линии между Россией и НАТО заморозили по инициативе Альянса после воссоединения с Крымом, а заседания Совета Россия — НАТО не проводятся уже больше двух лет. Поэтому в миссии, призванной обеспечивать, в частности, именно эти вопросы, «можно оставить хоть одного человека, этого будет достаточно», — заявил источник газеты.

Не исключаются и самые радикальные меры. По словам одного из источников, если НАТО не одумается, то, вполне возможно, дело дойдет до полного сворачивания дипломатической миссии РФ в Альянсе.

«Есть дела поважнее»

Политолог Владимир Карасев отметил, что решение России — абсолютно логично. Ведь Альянс сам отказался от контакта — даже на минимальном уровне.

«К тому же ничем не обоснованная высылка наших представителей. Абсолютно недружественный шаг. Поэтому не вижу смысла находиться в абсолютно нерабочей структуре. Если НАТО не нужен контакт с Россией, то нам он тем более не нужен. Есть дела поважнее», — пояснил Владимир Карасев.

Политический аналитик Владимир Соловейчик считает, что если Россия закроет свою дипмиссию, то ничего страшного не случится. Давно уже ни о каком реальном сотрудничестве РФ с НАТО речи нет.

«Да и, судя по политике этого агрессивного блока, [сотрудничества] быть не может. А коли так, то зачем зря тратить деньги российских налогоплательщиков? Совершенно незачем. До тех пор, пока сотрудники представительства РФ при НАТО решали важные задачи для обеспечения обороноспособности нашей страны даже при отсутствии сотрудничества с НАТО — это еще было как-то оправданно. Но раз сотрудники высланы, то эти задачи тоже успешно решаться не могут. Какой тогда смысл содержать пустую и никому не нужную вывеску?» — заключил Владимир Соловейчик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сокращение российских дипломатов в Североатлантическом альянсе для Москвы стало неожиданностью. По ее словам, ответные меры буду зеркальными и не заставят себя долго ждать.