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Выплаты Германии исключительно евреям, пережившим блокаду, удивили россиян
Общество
Выплаты Германии исключительно евреям, пережившим блокаду, удивили россиян
leningrad1941.ru  / 

Евреи, пережившие блокаду Ленинграда, будут получать ежемесячную пенсию в размере 375 евро. Об этом еврейская организация Jewish Claims Conference договорилась с Правительством ФРГ. Известие удивило многих россиян, вызвав споры в соцсетях и СМИ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Германию в том, что она поступила безнравственно по отношению к ленинградским блокадникам нееврейского происхождения. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Дипломат отметила, что РФ просила немецких партнеров, которые осуществляли гуманитарные компенсационные выплаты, не делать различия между людьми, которые прошли ужасы блокады Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Насколько справедливо и нравственно — разделять блокадников по национальности? Могут ли российские власти компенсировать неловкость немецких партнеров и назначить аналогичную пенсию остальным блокадникам? Могут ли быть приняты ссылки на выполненные перед СССР репарационные обязательства как основание в отказе от предоставления индивидуальных выплат блокадникам-неевреям? Насколько обоснованны опасения Берлина касательно невозможности индивидуальных выплат из-за вероятного создания «нежелательного прецедента», захлестнет ли Германию волна требований компенсации со стороны других пострадавших и разрушенных в результате гитлеровской агрессии стран?

Об этом в эфире Медиагруппы «Патриот» расскажут блокадники и политологи:

  • Елена Тихомирова, руководитель организации «Жители блокадного Ленинграда»;
  • Олег Аронович, ребенок войны, врач-психиатр.

Эфир состоится в понедельник, 11 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55.

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Все новости / Общество / Выплаты Германии исключительно евреям, пережившим блокаду, удивили россиян
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