Подземелья и лабиринты: диггеры рассказали, о чем молчат экскурсоводы Ростова

Наверное, каждый житель Ростова-на-Дону хоть раз, да слышал байку, что под донской столицей располагаются подземные лабиринты, созданные еще при строительстве крепости Дмитрия Ростовского, которая стала основой современного города. По словам городских старожилов, именно наличие подземелий и определили судьбу ростовского метро, хотя официальные версии всегда ссылались на плывучесть грунта и геологические особенности почвы.

Археологи и краеведы признают наличие множества подземных галерей под городом. Это подтверждают и официальные данные, которые можно получить в ростовском музее краеведения или в архиве донской публичной библиотеки. Однако куда ведут эти ходы и когда именно они появились — можно только предполагать.

Правда или вымысел

Главным архитектором крепости, от которой остался только кусочек отреставрированной стены, был инженер Александр Ригельман. Понимая важную роль сооружения и его стратегическое назначение, было решено возвести стены и девять редутов, которые соединялись восемью равелинами. Для особо хитрых врагов и незаметного отступления были предусмотрены подземные лабиринты, которые тянулись разветвленной системой от центра крепости до правого берега Дона.

Википедия / «ВЭС». (СПб; 1912 год). - «Военная энциклопедия И. Д. Сытина». (Санкт-Петербург; 1912 год).

Со временем нужда в крепости сошла на нет: граница с Турцией отодвинулась к Черному морю, освободив Приазовье для строительства и жизни. В начале XIX века объект еще сохранял свой первоначальный вид, но спустя 100 лет о ростовских подземных лабиринтах стали забывать. Во время гражданской войны на Дону и вовсе многие сведения были утеряны.

Хотя незадолго до начала событий 1917 года, в 1911 году, на одной из центральных улиц дореволюционного Ростова во время рытья котлована рабочие провалились вниз и обнаружили под землей вход в галереи, которые были отштукатурены и выложены кирпичом. Об этом тогда написали все газеты.

История повторилась в 1913 году, когда под землю на одном из центральных перекрестков провалилась пролетка. На место прибыли археологи и архитекторы. Газета «Приазовский край» написала, что необходимо исследовать и сохранить найденные тоннели. Однако никто не осмелился углубиться в разветвленные коридоры. Было решено их замуровать.

В следующий раз вспомнили про подземелья уже во время Великой Отечественной войны. Пожилые ростовчане рассказывали, как во время воздушной тревоги они прятались в подземельях и выходили по этим коридорам к Дону. Но где именно находятся входы и выходы в эти лабиринты — уже мало кто вспомнит.

Ростовские подземелья

Долгое время о ростовских подземельях серьезно не говорили. Разве что изредка вспоминали — например, когда при строительстве кинотеатра «Ростов» во времена СССР под землю провалился экскаватор. Но особой шумихи вокруг этого инцидента не было.

Подземелья со временем превратились в некую городскую байку. Подробности этой легенды известны только археологам или геодезистам.

В конце 90-х группы диггеров неоднократно пробовали отыскать подземные лабиринты и поставить точку в загадочной истории. Будучи еще детьми, ростовчане часто слышали рассказы, что под главной улицей Ростова-на-Дону — Большой Садовой — есть еще одна дорога, по которой может проехать даже полуторка. В составе исследователей был и автор данного материала.

Однажды мы обнаружили подземный проход от фонтана, расположенного в парке имени Горького, по которому можно было пролезть под землей во двор бывшего архитектурного института (нынешний архитектурный факультет ЮФУ). Ход позволял преодолеть не только часть парка, но и пересечь весь Буденовский проспект под землей.

Википедия / Nadiaa1995

Как отмечает журналист и краевед Вера Волошинова, скорее всего, нам удалось найти вход или остатки галереи Байкова (первый городской глава Донской столицы).

«Байков построил галерею в Ростове. Он хотел построить ее по европейскому стилю и часть расположить под землей. Скорее всего, вы наткнулись на ее следы», — поделилась предположением собеседница ФАН.

Однако у архитекторов иной взгляд. Профессор кафедры истории архитектуры, искусства и архитектурной реставрации ЮФУ Сергей Алексеев говорит, что найденный в конце 90-х подземный ход от фонтана вполне мог быть ответвлением подземных каналов правительственной связи.

«Этот ход действительно есть. Я его обнаружил в конце 90-х годов. Он ведет из подвала здания городской думы резко вниз. С западной стороны автомобильной парковки, от здания думы. Потом под ней проход уходит перпендикулярно думе. Его легко обнаружить. Там есть воздуховоды, которые в виде башен выходят в парк имени Горького. Потом ход поворачивает направо. Моя мама рассказывала, что там располагаются каналы связи. Они проходят между думой и штабом СКВО. Ход этот очень длинный. Он идет под зданием ростовского планетария, доходит до Пушкинской, потом поворачивает налево и дальше идет до Буденновского. На Буденновском его также легко обнаружить. Рядом с памятником расположены три тумбы с решетками. Эти тумбы и ведут вниз, в подземный ход. Насколько я знаю, потом этот ход поворачивает к штабу СКВО. А вот куда он уходит дальше — я понятия не имею. Но думаю, что он до сих пор функционален и, скорее всего, пребывает в распоряжении какого-то из силовых ведомств. В него также можно попасть из здания думы: там есть дверь железная, но она заперта. Располагается в подвале с западной стороны», — пояснил Сергей Алексеев.

Во время поисков ростовских подземелий нами был также обнаружен вход. Куда — неизвестно. Обрамленный кирпичными сводами, он располагался в районе разрушенных Парамоновских складов на Набережной Дона. Он был исследован нашей группой не до конца, так как многие отказались тогда углубиться в найденный нами тоннель. Кстати, при написании этого материала, спустя уже более 20 лет, вернувшись на место, где находился этот вход, чтобы сделать фото, найти его не удалось.

Федеральное агентство новостей /

Парамоновские склады

Парамоновские склады внесены в список памятников федерального значения. Однако может ли памятник быть в таком состоянии? Это, конечно, вопрос отдельный.

Они были построены в середине XIX века, но некоторые постройки относят и к более раннему периоду — времен крепости Дмитрия Ростовского. Они расположены на берегу Дона — между проспектом Соколова и Университетским переулком. Не так давно, в 2017 году, все региональные СМИ сообщили об уникальной находке — входе в подземные лабиринты крепости.

Как утверждает архитектор и краевед Любовь Волошинова, в Ростове практически не сохранилось зданий конца XVIII века. Не осталось и зданий, сложенных полностью из известняка, поэтому здесь мы видим памятник архитектуры, который необходимо сохранить. Сказать, что именно скрывается за входом, найденным четыре года назад, — достаточно сложно. До сих пор, как выяснилось, точного ответа ни у археологов, ни у архитекторов нет.

Федеральное агентство новостей /

Вера Волошинова уверена, что ничего там не нужно искать и ходить туда тоже не стоит:

«Некоторые ростовчане уверяют, что это вход в подземелья крепости Дмитрия Ростовского. Я встречалась с местной жительницей, которая все детство провела на этих складах. Они облазили все, если можно так говорить. Так вот, эта женщина утверждает, что никакого отношения найденный вход к крепости не имеет. Этот вход был всегда, и он идет параллельно стене склада. Но где он заканчивается — никто не знает. По рассказам, он заканчивается тупиком. Знаю точно и могу утверждать, что еще до войны в нашем музее, а тогда музей находился в другом здании, лежали схемы ходов подземных Ростова. Но куда они пропали и где они сейчас — понятия не имею».

Ясность в историю про ростовские подземелья вносит Сергей Алексеев. По его мнению, в городе несколько входов в подземелье, один из которых связан с Первомайским сквером, второй — с домом Черновой, а третий — с Богатым источником, расположенным около Парамоновских складов.

«Один ход был из городского ДФК, в то время это был Коммерческий клуб, расположенный на углу Крепостного. Подземный ход соединял две стороны улицы, на одной из которых располагались гостевые дома. Что осталось сегодня — неизвестно. Археологи нас собирали, что-то исследовали. Говорят, там сохранились фундаменты крепости. Второй момент — это подвалы в доме Черновой. Давно там располагался партийный архив. Потом здание снесли и на старом фундаменте сделали новодел, воссозданный по чертежам. Так вот, по легенде, якобы из дома Черновой есть подземный ход. Но я лично исследовал эти подвалы и никакого входа там не нашел. Действительно, сами подвалы — очень глубокие. Есть еще вариант, о котором я слышал, но лично не проверял. Это здание по улице Обороны. Вот в нем два уровня подвалов, я об этом точно знаю. И там якобы из нижнего этажа подвала есть подземный ход на Набережную и дальше — туда, где была мельница, ближе к вокзалу. Также сохранившийся подземный ход, но не исследованный я видел на Кировском — бывший Богатяновский. Ход к Богатому источнику из крепости. Этот ход существует уже долгое время, но мало кто его пытался исследовать. Его выход был в районе бассейна «Динамо», в котором я плавал в детстве. Сейчас этот бассейн снесен и там предполагается застройка», — поделился архитектор.

Федеральное агентство новостей /

Что же досталось потомкам?

Вопрос на самом деле интересный, учитывая, что на Набережной Дона уже вовсю строят многоэтажные дома, а краеведов, способных ответить на вопросы про ростовские подземелья, с каждым годом становится все меньше.

В настоящее время о подземельях в Ростове-на-Дону вспоминать не принято. Лишь только иногда проваливающиеся машины в центре города напоминают о их существовании. Да и развитие городской среды, которое идет семимильными шагами по улочкам исторического центра, нещадно стирает с лица земли память о крепости Дмитрия Ростовского, входы в которую давно потерялись в фундаментах элитных многоэтажек.