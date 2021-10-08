Останки хищного динозавра размером с курицу нашли в Великобритании

Лондон, 8 октября. Британские палеонтологи описали новый вид хищных динозавров. Они обитали на Земле около 200 млн лет назад, заявили в лондонском Музее естественной истории.

Новый вид динозавров называется Pendraig milnerae. Речь идет о маленьком хищном динозавре с узкой мордой. Такой внешний вид характерен для рептилий позднего триаса и раннего юрского периода, рассказали зарубежные исследователи.

Pendraig milnerae — древнейший из известных динозавров-теропод, останки которых найдены на территории Великобритании. Его небольшой размер может быть обусловлен тем, кто кости принадлежали молодой особи. Не исключено, что взрослые животные были большего размера.

Расцвет динозавров совпал с массовым извержением вулканов, заявили ученые Бирмингемского университета. Из-за этого явления возникли новые деревья и растения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Именно они служили пищей для животных. Что касается птерозавров, они могли летать с самого рождения, считают исследователи.