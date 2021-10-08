Британская королева готовит восьмилетнего сына принца Уильяма к наследованию престола

Лондон, 8 октября. Британская королева Елизавета II начала готовить старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон к передаче короны заранее. Ее Величество проводит с восьмилетним правнуком принцем Джорджем чаепития с глазу на глаз, сообщили источники в Букингемском дворце.

Первое место в очереди на престол занимает старший сын королевы принц Чарльз. Вторым идет принц Уильям, а третьим — принц Джордж. Елизавета II проводит с восьмилетним мальчиком больше времени, чем уделяла старшему сыну или внуку, когда они были в том же возрасте, пишет Woman's Day.

«Королева подождала, пока Уильяму не исполнилось 13 лет, прежде чем пригласить его на чай и частные аудиенции с ней по выходным, где она начала обучать его тому, чего от него ожидают в один прекрасный день», — отметил инсайдер.

Однако Елизавете II уже 95 лет, поэтому она не может позволить себе ждать, когда ее правнук окончит старшую школу. Ее Величество использует мягкий подход в общении с принцем Джорджем. Например, она читает мальчику свои дневники, которые она писала, когда была принцессой, а также показывает фильмы о периоде ее восхождения на престол.

Старший сын принца Уильяма считает некоторые из этих вещей очень скучными, однако он воспитан в уважении к прабабушке, поэтому старается демонстрировать интерес. Герцог Кембриджский и его жена, по словам источников, очень горды, что Елизавета II готовит их сына к наследованию престола.

Несмотря на свой статус, принц Уильям и Кейт Миддлтон позволяют себе вещи, привычные для обычных людей. Например, недавно супругов поймали за поеданием фастфуда с детьми.