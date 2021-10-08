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Посол ЕС Эдерер заявил о беспокойстве Европы из-за ситуации с ценами на газ

  /   Обновлено: 08 октября 2021 10:26
Экономика
Посол ЕС Эдерер заявил о беспокойстве Европы из-за ситуации с ценами на газ
pexels.com  /  Alessandro Oliverio

Брюссель, 8 октября. Ситуация с ценами на газ в Европе может негативно повлиять на репутацию России как надежного поставщика энергоресурсов, заявил посол ЕС Маркус Эдерер.

Подорожание голубого топлива должно беспокоить не только Европу, но и РФ по нескольким причинам. В частности, тенденция на европейском рынке может привести к ускорению процесса замещения газа возобновляемыми источниками энергии, добавил дипломат в беседе с РБК.

Таким образом, Евросоюз продолжает настаивать на том, что «бездействие» Москвы на фоне ценового ралли — якобы способ давления, чтобы ускорить процесс сертификации трубопровода «Северный поток — 2». При этом президент Владимир Путин ранее заявил, что «Газпром» выполняет все обязательства по газовым контрактам, заключенным с коллегами из Европы.

Газовые фьючерсы после нескольких недель роста перешли в стадию коррекции, и теперь котировки снизились до отметки в 1000 долларов за тысячу «кубов», свидетельствуют данные биржи. На пике цены достигали почти 2 тысяч долларов, однако после заявления российского лидера по поставкам сырья в Европу ситуация нормализовалась.

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россия маркус эдерер цены на газ рынок европы
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