Руководитель Content-Review назвал бессмысленным выключение геолокации

Москва, 8 октября. Выключать геолокацию на смартфоне не имеет смысла, поскольку модуль GPS обеспечивает корректную работу многих приложений, указал руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

По его словам, отследить пользователя гаджета возможно и без включенной геолокации. Специалист указал, что слежку можно осуществить по технологии триангуляции (определение местоположения человека по источникам сигнала от базовых станций).

«С точки зрения того, чтобы ваши данные не отследили, выключай, не выключай GPS — это мертвому припарка», — указал Половников в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что включенная геолокация незначительно разряжает батарею смартфона. Поэтому выключать GPS с целью экономии заряда бессмысленно, добавил специалист.

Эксперты отметили, что почти все бесплатные приложения собирают данные о пользователях. По словам руководителя группы развития центра продуктов Solar Dozor компании «Ростелеком-Солар» Алексея Кубарева, программы должны предупреждать пользователей, какую информацию они возьмут. Россиян призвали ответственно подходить к этому вопросу и не давать приложениям доступ к лишней информации.