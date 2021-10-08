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Сочи и Адыгея вошли в десятку самых живописных мест для осеннего отдыха в России

  /   Обновлено: 08 октября 2021 10:22
Общество
Сочи и Адыгея вошли в десятку самых живописных мест для осеннего отдыха в России
wikipedia.org  /  SKas / CC BY-SA 4.0

Москва, 8 октября. Республика Адыгея и Сочи вошли в топ живописных мест для отдыха в октябре в России, согласно данным исследования аналитиков сервиса планирования путешествий OneTwoTrip.

Туристам в Адыгее предложили подняться на плато Лагонаки, откуда открывается вид на горные реки и реликтовые леса. Осенью рекомендуется посмотреть пещеру Сквозную, водопады Руфабго и Хаджохскую теснину. Такой маршрут идеально подойдет для любителей активного отдыха, сообщили аналитики.

Отдыхающим в Сочи следует посетить Красную поляну, склоны горы Ахун, каньон Чертовы ворота и тисосамшитовую рощу. В межсезонье в городе-курорте будут работать 30 зимних пляжей. На каждом из них можно будет позаниматься йогой, скандинавской ходьбой и другими видами спорта.

Туристический поток в Сочи вырос на 6,3% по сравнению с 2019 годом, сообщили в городской администрации. Не менее популярным среди путешественников стал Крым. С начала 2021 года республика заработала более 2 млрд рублей, пишет «Ридус».

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сочи адыгея туризм осень
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