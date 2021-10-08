Le Figaro: лидерство России в сфере гиперзвукового вооружения меняет стратегическую игру

Париж, 8 октября. Россия опережает своих конкурентов в разработке гиперзвукового оружия, что ведет к изменению тактики и стратегии современной войны. К такому выводу пришли эксперты французского издания Le Figaro.

Аналитики отмечают, что появление у российских военных гиперзвукового оружия стало шоком для Запада. Невозможность перехвата подобных ракет позволяет Москве сдержать даже превосходящие силы противника. Соединенные Штаты пытаются наверстать упущенное и спешно разрабатывают несколько гиперзвуковых ракет. Недавно Пентагон объявил о проведении испытательного пуска гиперзвуковой ракеты HAWC, скорость которой составила более пяти Махов. При этом некоторые образцы российского гиперзвукового оружия способны двигаться со скоростью 27 Махов.

Гиперскорость российских ракет создает проблемы для противовоздушной обороны западных стран. Именно для этого Москва и разрабатывала новые образцы подобного вооружения. При этом успехи России в гиперзвуке меняют глобальную стратегическую игру, оставляя позади Запад.

Ранее стало известно, что экипаж российской атомной подводной лодки «Северодвинск» произвел испытательный пуск ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель в Баренцевом море, передает телеканал «360».