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Катя Лель рассказала, как лишилась трех зубов после встречи с инопланетянами
Шоу-бизнес
Катя Лель рассказала, как лишилась трех зубов после встречи с инопланетянами
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 8 октября. Знаменитая певица Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами, которая завершилась потерей трех зубов. Подробности она раскрыла в эфире программы «Судьба человека».

По словам звезды, контакт с другой цивилизацией у нее был в 16 лет. О фантастической встрече, перевернувшей ее жизнь, артистка сообщила Борису Корчевникову, державшему в руках рентгеновские снимки.

«Иначе объяснить некоторые вещи невозможно. Ты сидишь за столом, пьешь кофе. И видишь за окном лучи, которые освещают все вокруг. И потом у тебя исчезают три зуба. При этом я никогда их не вырывала. Они просто исчезли без боли и без крови», — поделилась откровением 47-летняя певица.

Артистка призналась, что в это действительно нереально поверить. Она считает эту историю фантастической. Певица через некоторое время вставила зубы и показала доказательство.

«Контакты у меня с инопланетянами продолжаются. Я попросила дать мне время, чтобы они меня не забрали к себе. И мне дали это время», — добавила исполнительница.

Катя Лель уже не первый раз говорит об инопланетянах и своих контактах с ними. По словам артистки, инопланетные существа вторгнутся на Землю к 2030 году.

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инопланетяне катя лель судьба человека
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