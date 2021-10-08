Один человек погиб из-за перевернувшегося катамарана на Ямале

Салехард, 8 октября. Катамаран с жителями ЯНАО перевернулся в Тазовской губе. Сотрудники МЧС работают на месте происшествия.

ЧП случилось на стоянке между теплоходом «Механик Калашников» и сухогрузом «Беломорский 23». Катамаран использовался для транспортировки груза с берега на суда. В результате инцидента один человек утонул, двое смогли спастись и еще одного ищут спасатели «Ямалспаса» на вертолете и сотрудники экстренных служб на моторных лодках . По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Транспортная прокуратура взяла на контроль расследование инцидента.

Похожий инцидент произошел ранее в Челябинске. Сотрудники МЧС спасли с тонущего катамарана взрослых и ребенка.