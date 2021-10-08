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Глава Минфина США назвала существование потолка госдолга «угрозой для экономики»
Весь мир
Глава Минфина США назвала существование потолка госдолга «угрозой для экономики»
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 8 октября. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала необходимость постоянного увеличения американского госдолга «угрозой для экономики».

Такое мнение она выразила по поводу длительных переговоров, которые шли в Конгрессе относительно вопроса об очередном увеличении потолка заимствований. Несмотря на то, что соответствующее решение было принято в Сенате в четверг, она заявила, что длительная неспособность законодателей договориться по этому ключевому вопросу является «заигрыванием с саморазвивающимся кризисом».

«Задержка, которая ставит под сомнение способность федерального правительства выполнять все свои обязательства, скорее всего, нанесет непоправимый ущерб экономике США и мировым финансовым рынкам», — заявила она в письме Конгрессу.

Министр финансов отметила важность принятого сенаторами решения о временном увеличении госдолга, которое позволит продолжить финансирование текущих федеральных программ, а также производить выплаты по облигациям государственного займа.

Вместе с этим Джанет Йеллен указывает, что принятие столь важного законопроекта в последний момент создает потенциально опасность дефолта, что может подорвать уверенность в долларе как в резервной валюте и привести к коллапсу американской экономики и финансовой системы.

«О чем мы здесь на самом деле говорим, так это о том, можете ли вы рассчитывать на то, что правительство оплатит свои счета. И американцы, будь то люди, ожидающие чека социального страхования, или выплаты военным, или держатели облигаций, которые считают казначейские облигации США самым безопасным активом в мире, они никогда не должны сомневаться в том, что Соединенные Штаты будут оплачивать свои счета», — заявила она.

Принятое Сенатом временное решение об увеличении государственного долга будет действовать до начала декабря и позволит Министерству финансов США привлечь дополнительные 480 млрд долларов от Федеральной резервной системы на финансирование текущих правительственных расходов. Ожидается, что это временное решение позволит конгрессменам от Республиканской и Демократической партий прийти к полноценному соглашению по увеличению потолка заимствований.

Несмотря на то, что Республиканцы неоднократно заявляли о том, что они не поддержат Демократов в вопросе увеличения госдолга, вчерашнее решение было принято благодаря поддержке 11 сенаторов-республиканцев. Сенатор Линдси Грэм назвал прошедшее голосование «капитуляцией» Республиканской партии.

«Мы облажались. В течение двух месяцев мы обещали нашим избирателям и американскому народу, что не будем помогать Демократической партии повышать потолок долга, чтобы они смогли потратить от 3,5 до 5 триллионов долларов (на инфраструктурный проект Байдена) через процедуру согласования бюджета. В конце дня мы дрогнули. Произошли две вещи: мы подвели наших людей, и мы заставили демократов поверить, что мы все говорим, а не действуем. Сегодня вечером мы выстрелили себе в ногу, но мы вернемся к этому вопросу в декабре», — заявил он.

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Федеральное агентство новостей  / 

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