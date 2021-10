Глава Минфина США назвала существование потолка госдолга «угрозой для экономики»

Вашингтон, 8 октября. Министр финансов США Джанет Йеллен назвала необходимость постоянного увеличения американского госдолга «угрозой для экономики».

Такое мнение она выразила по поводу длительных переговоров, которые шли в Конгрессе относительно вопроса об очередном увеличении потолка заимствований. Несмотря на то, что соответствующее решение было принято в Сенате в четверг, она заявила, что длительная неспособность законодателей договориться по этому ключевому вопросу является «заигрыванием с саморазвивающимся кризисом».

Treasury Secretary Janet Yellen said the debate over the US debt ceiling amounts to "flirting with a self-inflicted crisis" but that everyone "breathed a sigh of relief" after Democrats and Republicans reached a deal to avert economic disaster. https://t.co/cQAdUtlnpp