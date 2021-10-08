Источник ФАН в Коммунарке опроверг информацию о критическом состоянии Гузеевой

Москва, 8 октября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева находится под контролем медиков, а ее состояние остается стабильным. Об этом сообщил ФАН источник в столичной ГКБ №40, которая известна как больница в Коммунарке.

Знаменитость госпитализировали в конце сентября с коронавирусом. СМИ писали, что с того момента состояние звезды фильма «Жестокий романс» якобы сильно ухудшилось. Однако источник ФАН опроверг эти сведения. По его словам, речи о критическом ухудшении не идет.

Состояние Гузеевой контролируют медики и ведущие специалисты больницы в Коммунарке, а лечащим врачом телеведущей является один из лучших неврологов Москвы. Сама актриса жестко выступает против того, чтобы информация о ее здоровье передавалась кому-то еще, кроме ее близких. Родные знаменитости для комментариев недоступны.

По данным СМИ, Ларисе Гузеевой вводят препарат, который должен остановить развитие поражения легких. Это новейшее лекарство, одна ампула которого стоит около 50 тысяч рублей. Обычно это средство используют при тяжелом течении болезни.