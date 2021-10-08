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ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП под Брянском

  /   Обновлено: 08 октября 2021 10:08
Происшествия
ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП под Брянском
Федеральное агентство новостей

Брянск, 8 октября. Четыре человека погибли, трое получили серьезные травмы в ДТП в Брянской области. Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Смертельная авария произошла на трассе Брянск — Смоленск.

По предварительным данным, дорогу не поделили «Лада-Ларгус» и Hyundai Solaris. В результате лобового столкновения двух машин пострадала и двигавшаяся по трассе Kia Rio. Ее задело по касательной.

ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП под Брянском
Федеральное агентство новостей  / 

Жертвами ДТП стали три мужчины и одна женщина. Еще столько же получили серьезные травмы. Сотрудники МЧС доставали одного из раненых с помощью гидравлического инструмента.

ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП под Брянском
Федеральное агентство новостей  / 

Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Тем временем авария с участием двух легковушек, одной из которых управлял 15-летний подросток, произошла в Иванове. В результате аварии травмы получили три человека.

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