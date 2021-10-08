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Захлестнет ли Россию цунами мировой инфляции: какими будут цены к концу года
Экономика
Захлестнет ли Россию цунами мировой инфляции: какими будут цены к концу года
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Катастрофический рост цен в мире на сырье, продукты и промышленные товары не обошел стороной и Россию.

Министерство экономического развития РФ представило прогноз отдельных показателей инфляции, где указано, на какие товары сильнее всего поднимутся цены к концу года. Это непродовольственный сектор — там инфляция составит 7,2%. В группу товаров, которые максимально подорожают, входят бензин, стройматериалы, сигареты и ткани. Возрастет стоимость и продуктов: картофеля, мяса, томатов, яиц, апельсинов. Не будут отставать и цены на услуги ЖКХ и автомобили.

Когда остановится резкий рост цен во всем мире и в России? Что нужно покупать сегодня и нужно ли делать запасы? Должно ли государство индексировать зарплаты и пенсии бюджетникам в соответствии с ростом инфляции? Обязаны ли частные предприниматели индексировать зарплаты своим сотрудникам? Нужно ли покупать валюту и какую? Или, напротив, хранить сбережения в рублях? Что происходит с ювелирными изделиями и предметами искусства? Сколько могут расти цены на недвижимость?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС (Президентская академия), кандидат экономических наук Артем Голубев.

Эфир состоится в пятницу, 8 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94.

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